Жители кузбасского города сообщили в соцсетях о текущей из кранов водопроводной воде, в которой находятся черви. Для выяснения всех обстоятельств была создана специальная комиссия.В понедельник, 11 января, в Мысках жители, проживающие по четырем адресам, пожаловались на наличие в воде червей. В связи с этим в городе для выяснения обстоятельств инцидента была оперативно создана комиссия под председательством главы Евгения Тимофеева. В ее состав также вошли представители администрации города, депутатского корпуса, Роспотребнадзора и «Водоканала».-На сетях водопровода были взяты пробы воды. По результатам лабораторного исследования будут приниматься дальнейшие решения, - рассказали в мэрии. - На момент комиссионной проверки биологических организмов в системе водоснабжения обнаружено не было.