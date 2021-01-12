Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили о поискае пропавшего новокузнечанина. Мужчина пропал три недели назад.Волонтеры поисково0спасательного отряда «Лиза Алерт», родные и близкие, а также сотрудники полиции разыскивают Владимира Чанцева, 65-летнего жителя Новокузнецка. В последний раз мужчину видели 20 декабря, и с тех пор его местонахождение неизвестно, а сам он не выходил на связьПриметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавый, волосы темно-русые, глаза карие.В день исчезновения был одет в черную длинную куртку, черные штаны, норковую шапку, темно-коричневые ботинки.Особая примета: носит усы.Если вам известно местонахождение Владимира Чанцева или вы готовы принять участие в поисках, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда или в полицию.Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.