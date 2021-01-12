Утром 12 января в Кемерове трамвай сбил женщину, которая переходила дорогу.Дорожно-транспортное происшествие случилось в 07.52 на улице Дзержинского неподалеку от Дома кино «Москва». Как сообщил пресс-секретарь «Кузбасской энергосетевой компании» Максим Гончаренко, женщина стала переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это же время ехал трамвай. Водитель заметила пешехода, попыталась остановить вагон, но не успела сделать это.- Женщина получила травму головы, ее на месте осмотрели врачи скорой помощи, а потом доставили в больницу, - отметили пресс-секретарь компании.Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП, им предстоит выяснить причины, приведшие к травме кемеровчанки, а также степень вины вагоновожатого и пешехода.Отметим также, что из-за ДТП встали четыре вагона – движение возобновилось лишь в 08.40. Остальные трамваи следовали по своим маршрутам или по резервным линиям.