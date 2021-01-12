В Кузбассе будут судить членов организованной преступной группы, которые обналичили более 1,3 миллиарда рублей.Один из жителей города Кемерово уже имеет за плечами судимости, однако это не остановило его от совершения новых преступлений. Вместе с супругой, которая имела опыт работы в банковской сфере, они придумали схему, как отмывать деньги, выводя их из-под налогообложения. В помощники супруги взяли себе еще четырех человек. Предприимчивые кемеровчане под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли денежные средства клиентов на подконтрольные подозреваемым расчетные счета подконтрольных фирм, после чего обналичивали.Через подставных лиц члены ОПГ зарегистрировали 19 организаций, которые и были задействованы в схеме. А услугами кемеровчан пользовались клиенты из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов Российской Федерации.- По версии следствия, с 2015 по 2017 годы общая сумма незаконно обналиченных денежных средств составила более 1,35 миллиарда рублей. От незаконной банковской деятельности обвиняемые извлекли доход в сумме более 60 миллионов рублей. Часть этой суммы была легализована путем фиктивных финансовых операций, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.Уголовное дело направлено в суд. Супруги из Кемерова и их подельники могут лишиться свободы на срок до семи лет.