После многочисленных обращений жителей и начатой прокуратурой проверки в городе Мыски очистили систему водоснабжения.Очистку системы водоснабжения и дополнительное ее хлорирование специалисты «Водоканала» проводили в ночь с 11 на 12 января. В районе ГРЭС они повторно очистили водобаки и провели дополнительное хлорирование системы водоснабжения. При этом весь процесс контролировала межведомственная комиссия под председательством главы города Евгения Тимофеева. Об этом сообщили в администрации Мысков.Напомним, ранее в соцсетях появились снимки с червями, которые плавали в водопроводной воде. Как оказалось, некачественная вода текла из кранов мысковчан, проживающих по четырем адресам. Горожане были возмущены качеством воды и требовали ее очистки. Впоследствии областная прокуратура организовала проверку по факту размещенных в социальных сетях фотографий с плавающими в воде личинками.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКузбассовцы сообщают о водопроводной воде с червямиЖители кузбасского города сообщили в соцсетях о текущей из кранов водопроводной воде, в которой находятся черви. Для выяснения всех обстоятельств была создана специальная комиссия. (подробности)Прокуратура проверит информацию о червях в водопроводной воде в МыскахПрокуратура проверит информацию о червях, которые вместе с водой появились из водопроводных кранов. На инцидент пожаловались горожане. (подробности)