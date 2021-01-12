Один из пациентов, у которых ранее выявили коронавирус, скончался в Кузбассе. Теперь число случаев летального исхода составляет 491 человек.- У мужчины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове, - сообщает оперативный штаб Кузбасса.Отметим также, что на утро 12 января коронавирус подтвердился еще у 110 человек. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 достигло 27 367 человек. Выросло за минувшие сутки и число выздоровевших: еще 113 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, вылечились от него. В общей сложности с начала пандемии 24 344 кузбассовеца выписаны как выздоровевшие.На утро 12 января медицинскую помощь получают 2432 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2004 человека.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Кемерове суд оштрафовал медсестру за выход на работу с коронавирусомВ Кемерове медицинская сестра оштрафована за то, что вышла на работу с симптомами коронавируса. Такое решение вынес суд. (подробности)