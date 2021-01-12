На утро 12 января коронавирус подтвердился у 27 367 кузбассовцев - с начала пандемии.Список заболевших коронавирусом пополнили 110 кузбассовцев. Теперь общее число заболевших COVID-19 достигло 27 367 человек. Вместе с этим 113 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом выздоровели. На сегодняшний день общее число выздоровевших достигло 24 444 человека.Увы, выросло и число летальных случаев. На утро 11 января еще один человек, у которого ранее диагностировали коронавирус, скончался.- У мужчины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове, - сообщает оперштаб.Таким образом, общее число случаев смерти среди пациентов с ковидом достигло 491 человека.Отметим также, что на сегодняшний день медицинскую помощь получает 2432 человека с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2004 человека.