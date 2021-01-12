В оперативном штабе Кузбасса рассказали о том, какой город лидирует по числу новых заболевших коронавирусом. Как оказалось, он находится на юге Кузбасса.Больше всего новых пациентов с коронавирусом зафиксировано в Новокузнецке – 25 человек. по 19 заболевших COVID-19 в Кемерове и Междуреченскею в Белове – восемь заболевших, в Осинниках – шесть, в Ленинске-Кузнецком – пять. По четыре новых пациента с ковидом в Калтане, Киселевске, Новокузнецом районе. По три – в Юрге, Кемеровском муниципальном округе. По два случая коронавируса подтвердилось в Мысках, Яшкинском муниципальном округе. По одному – в Анжеро-Судженске, Прокопьевске, Тайге, Беловском муниципальном районе, Тисульском и Тяжинском муниципальных округах.Напомним, на утро 12 января коронавирус подтвердился еще у 110 человек. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 достигло 27 367 человек. Выросло за минувшие сутки и число выздоровевших: еще 113 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, вылечились от него. В общей сложности с начала пандемии 24 344 кузбассовеца выписаны как выздоровевшие.Всего медицинскую помощь получают 2432 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2004 человека.