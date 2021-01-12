В Кемерове в 2021 году запланировано построить и сдать в эксплуатацию 44 новых многоквартирных дома. Об этом сообщили в администрации области.В прошлом году в областном центре было построено 19 многоквартирных домов общей площадью 154 тысячи квадратных метров. При этом ее 88 многоэтажек сейчас находятся в стадии строительства. Планируется, что из них 44 дома смогут принять новых жильцов в течение года. Общая площадь запланированного к вводу жилья – 270 тысяч квадратных метров.-В их числе 16 домов в Заводском районе, пять - в Центральном, 12 - в Ленинском, три - в Рудничном, а также восемь домов в жилом районе Лесная Поляна, - уточнили в пресс-службе мэрии.В планах городских властей на 2022 год сохранить темпы жилищного строительства и ввести в эксплуатацию уже не менее 300 тысяч квадратных метров жилья.