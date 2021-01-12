В Новокузнецком районе вечером 11 января произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.На данный момент известно, что авария произошла на 236-м километре автодороги Бийск - Мартыново - Кузедеево - Новокузнецк. Было около 20.10, когда водитель автомобиля Hyundai i40 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В это время по ней двигался другой автомобиль - Range Rover Sport. Избежать столкновения не удалось.- В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека: водитель автомобиля Range Rover Sport, мужчина 43 лет, водитель Hyundai i40, мужчина 51 года, и два его пассажира, женщины 27 и 42 лет, - сообщает областная Госавтоинспекция.Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.Госавтоинспекция Кузбасса призывает водителей всегда учитывать дорожные и погодные условия при выборе безопасной скорости движения, дистанции до впереди идущих транспортных средств и бокового интервала.