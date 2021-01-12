Поздно вечером 11 января в Прокопьевске произошло ЧП. Здесь при пожаре в автомобиле пострадали пять человек.Чрезвычайное происшествие случилось в 22.22 на улице Брянской. Здесь из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печей загорелся грузовой автомобиль ЗИЛ 1977 года выпуска.- На момент прибытия первого подразделения горел КУНГ автомобиля на площади шесть квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.Позже стало известно, что при пожаре пострадали пять человек.- Четверо мужчин 1987, 1958, 1983 и 1972 года рождения получили травмы средней степени тяжести. Еще один мужчина, 1992 года рождения, получил травмы тяжелой степени. Все они доставлены в ожоговый центр, - сообщает пресс-секретарь областного Центра медицины катастроф Антон Дужик.В настоящее время специалисты устанавливают точные причины и обстоятельства случившегося.