Министерство здравоохранения Кузбасса предупредило жителей о высоких рисках заразиться коронавирусом через кальян. В ведомстве рассказали о механизмах передачи инфекции.Как сообщили специалисты, возможность активной передачи вируса через кальян является одним из самых серьезных рисков. Кроме того, влажная и теплая среда внутри его колб, шлангов и трубок способствует размножению вирусов и бактерий и распространению в том числе туберкулеза, холеры и других опасных заболеваний.Курение кальяна также, как и курение сигарет, вызывает привыкание и зависимость. Помимо этого, кальянный дым токсичен. В нем содержится не только никотин, но и токсины, тяжелые металлы и канцерогенные вещества. Выбросы окиси углерода, канцерогенных полициклических ароматических углеводородов и летучих альдегидов во время курения кальяна в разы выше, чем во время курения сигарет.- Эти вещества увеличивают риск возникновения сердечно-сосудистых, бронхолегочных заболеваний и злокачественных новообразований, - отметили в минздраве.