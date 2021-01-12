Аномальные морозы, пришедшие в Кузбасс, спровоцировали аварию на одной из обогатительных фабрик региона.10 января на Абагурской обогатительной фабрике произошла разгерметизация шламопровода. Об этом рассказали представители министерства промышленности Кузбасса в своем Инстаграм-аккаунте.- Причиной стали аномально низкие температуры. 11 января зафиксировано усиление течи, - сообщает минпромторг Кузбасса. - 12 января для устранения разгерметизации шламопровода фабрика будет полностью остановлена.Для того чтобы установить, какой ущерб был нанесен окружающей среде аварией на фабрике, на место ЧП выехали представители Росприроднадзора. В их компетенции также находятся возможные меры административного воздействия.