До -5 градусов потеплеет в отдельных районах Кузбасса в ближайшие сутки. Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на среду, 13 января.Ночью по области ожидается -22… -27 градусов, по северу до -35, а по югу, наоборот, около -12… -17 градусов. Днем воздух «прогреется» до -18… -23. И если на севере области температура может упасть даже до -28, то по югу местами она поднимется до -5 градусов.Северно-восточный ветер разовьет скорость 4-9 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров. Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью по югу области пройдет умеренный и сильный снег, днем в отдельных районах возможен небольшой снег.В Кемерове ночью ожидается -25… -27 градусов, днем воздух прогреется до -21… -23. Днем будет облачно, без существенных осадков.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИссиня-черные морозы идут в КузбассСильные морозы идут в Кузбасс - об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. (подробности)