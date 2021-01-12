В Кузбассе перед Новым годом семьи с детьми получили более 1,1 миллиарда рублей в качестве единовременных выплат. Сумма перечислений на каждого ребенка составила пять тысяч рублей.Как рассказали в региональном отделении Пенсионного фонда, выплаты получили более 230 тысяч семей, большинство - без заявлений, так как ПФР оформил и перечислил средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей.- Личное обращение понадобилось только тем, у кого за полгода произошли какие-либо изменения: был закрыт или стал недействительным банковский счет, на который приходили выплаты, изменились личные данные получателя или детей, - рассказали в ведомстве. - В этих случаях специалисты ПФР корректировали информацию на основании заявлений, поданных через портал «Госуслуги», индивидуально работали с каждым получателем.Напомним, что на выплаты претендовали семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно. 21 декабря 2020 года им было выплачено более 1,114 миллиарда рублей. Деньги получили 233,5 тысячи человек.- Прием заявлений продлится до 1 апреля 2021 года, - уточнили в Пенсионном фонде. - Если с период с 18 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года в семье появится ребенок, то он тоже будет иметь право на выплату 5 тысяч рублей. Заявление родители могут подать на портале «Госуслуги». Если это невозможно - в клиентской службе ПФР по месту жительства.