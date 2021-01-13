В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН предупредили о неспокойной геомагнитной обстановке. Некоторые дни могут показаться жителям Кузбасса особенно некомфортными.В период возмущения магнитосферы могут себя почувствовать плохо люди, которые чутко реагируют на изменения погоды. Чтобы снизить нагрузки на организм, лучше избегать физического перенапряжения и стрессов, обеспечить себе полноценный 8-часовой сон. Кроме того, рекомендуется, по возможности, не садиться за руль и иметь при себе индивидуальный набор лекарств первой необходимости.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКузбасс накроет магнитная буря: внезапная и самая мощная в 2020 годуКузбасс накроет внезапная и самая мощная в 2020 году магнитная буря. Из-за возмущения геомагнитной обстановки метеозависимые люди могут почувствовать себя плохо.(подробности)Ученые предупредили жителей Кузбасса о пятидневной магнитной буреУченые предупреждают жителей Кузбасса о приближении пятидневной магнитной бури. Она ожидается во второй половине октября.(подробности)