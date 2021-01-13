В Кузбассе скончался еще один пациент с диагностированным ранее коронавирусом. Об этом стало известно из данных оперативного штаба на утро 13 января.- У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической патологии легких. Он проживал в Междуреченске, - сообщили подробности в штабе. Таким образом, число летальных случаев в регионе достигло 492.Также за прошедшие сутки заболели еще 111 человек, общее число с начала пандемии достигло 27 478. 129 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 24 573 человека вылечились от коронавируса.Сейчас медицинскую помощь получают 2413 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1935 человек.