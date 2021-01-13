Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, чем дышали житель Кузбасса в декабре. Эксперты дали характеристику загрязнения атмосферного воздуха.Замеры проводились в трех крупных города региона – Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске.В областном центре в декабре 2020 года наблюдался повышенный уровень загрязнения атмосферы диоксидом азота в Центральном и Заводском районах. Максимальная концентрация этой примеси составила 1,7 ПДК (предельно допустимой концентрации). В полтора раза оказался превышен уровень оксида углерода в Центральном и Рудничном районах. А в Заводском районе в 1,3 раза было превышено загрязнение воздуха фенолом. Здесь же в 1,1 раза была больше допустимой концентрация в воздухе аммиака, сажи и хлорида водорода.В Новокузнецке отмечался повышенный уровень загрязнения воздуха фторидом водорода во всех районах города, кроме Куйбышевского - 2,3 ПДК. Сразу в 3,8 раза больше была концентрация в атмосферном воздухе углерода во всем городе за исключением Заводского района. В Центральном, Кузнецком и Куйбышевском районах зарегистрированы повышенные уровни загрязнения воздуха пылью – в 1,6 раза. А в Куйбышевском района в 1,2 раза был превышен уровень диоксида азота и оксида азота.В Прокопьевске в декабре в 3,8 раза выше допустимой была концентрация пыли в Рудничном районе. Повышенные уровни загрязнения воздуха оксидом углерода и диоксидом азота зарегистрированы в Центральном районе. Максимальная концентрация этих примесей составила 2,1 ПДК и 1,1 ПДК соответственно.