Заместитель губернатора Кузбасса по вопросам образования и науки Елена Пахомова привилась от коронавируса. Также она поделились своими первыми ощущениями после вакцинации.В регионе продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции. К ней присоединилась замгубернатора Елена Пахомова.- Почти год наша страна, да и весь мир, живет в условиях пандемии, и, конечно, очень много различных ограничений. Я сочувствую тем, у кого близкие или родные переболели. Могу сказать, что меня это миновало, и поэтому 9 декабря, так как у меня нет антител, я сделала себе первую прививку, - рассказала Елена Пахомова. - Прививка делается дважды. Первый-второй день ощущала небольшую боль в месте введения вакцины, больше никаких симптомов не было. 30 декабря я сделала вторую прививку, и также ощущалась боль в месте введения вакцины.Елена Пахомова поделилась мнением, что прививка безопасна. И отметила, что человек, прививаясь, защищает себя и своих близких.Записаться на вакцинацию можно, позвонив в кузбасский круглосуточный кол-центр по номеру 122 или прийти в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС.