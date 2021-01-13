Платить за себя и «того парня» приходится семье кемеровчан. Летом они приобрели квартиру, и теперь оплачивают услуги ЖКХ и за себя, и за предыдущих хозяев.О том, что квартплату за декабрь насчитали не за двух, а за шестерых человек, кемеровчанка Ксения рассказала на портале «Кузбасс онлайн». По словам женщины, квартиру они приобрели в ипотеку в июле 2020 года. Все услуги оплачивали через интернет-банк, а когда в декабре потребовалась выписка за коммунальные платежи, в РЭУ заявили, что по этому адресу Ксения не числится.Чтобы привести документы в порядок, кемеровчанке пришлось посетить паспортный стол и внести все данные. И тут возникла еще одна проблема: согласно приказу МВД России, снятие граждан с регистрационного учета происходит исключительно на основании их личного заявления. А так как предыдущие хозяева квартиры заявления не подавали, они по-прежнему числятся в этой квартире.«На данный момент в нашей квартире числимся мы, но и предыдущих собственников не выписали. Работник паспортного стола сказала, что единой базы у них нет, и информация сама по себе у них не обновляется. За квартиру плату за декабрь насчитали на шесть человек», - написала Ксения на портале «Кузбасс Онлайн».В свою очередь, администратор группы ответил кемеровчанке на вопрос, как ей быть.«В соответствии с нормами действующего законодательства снятие граждан с регистрационного учета происходит на основании их личного заявления, а в случае его отсутствия разрешить вопрос возможно исключительно в судебном порядке, обратившись в суд по месту нахождения недвижимости, с исковым требованием о признании утратившим право пользования и снятия с регистрационного учета. На основании вступившего в силу судебного акта указанных в исковом заявлении лиц будут обязаны снять с регистрационного учета», - говорится в ответе.