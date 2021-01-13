В Кузбассе в начале недели без вести пропала 14-летняя школьница. Об этом сообщает кузбасское Управление Росгвардии.В Мариинске за помощью к рогвардейцам обратилась инспектор по делам несовершеннолетних, которая занималась розысками 14-летней девочки. Школьница поссорилась с родителями, ушла из дома и никаких вестей о себе не подавала. Вместе с представителем полиции росгвардейцы приступили к поискам юной горожанки.- В результате проверки адресов возможного местонахождения подростка стражи правопорядка обнаружили ее в гостях у подруги, проживающей в частном секторе, - сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области. - Девочку вернули взволнованным родителям, юридическая оценка будет дана по результатам расследования.В эти же сутки в Новокузнецке к стражам порядка обратились родственники пропавшего 87-летнего пенсионера. Мужчина, страдающий потерей памяти, ушел из дома в неизвестном направлении. Во время патрулирования экипаж Росгвардии обследовал ближайшую от места жительства новокузнечанина территорию. Его обнаружили на улице 40 лет ВЛКСМ. Пенсионер провел на морозе несколько часов, сильно замерз и не мог вспомнить обратную дорогу к своему дому. Мужчину доставили в дежурную часть полиции, где его ожидали родственники.