Мэр Кемерова Илья Середюк сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал на своей официальной странице в соцсетях в среду, 13 января.Перед вакцинацией глава областного центра прошел обязательный осмотр - ему измерили температуру, давление и сатурацию, также медик задала все необходимые в таких случаях вопросы.«Вакцина предназначена для граждан от 18 лет. Препарат вводится внутримышечно в два этапа. Между прививками должен пройти 21 день, - написал Илья Середюк в своем Instagram. - После иммунизации можно вести обычный образ жизни, но необходимо соблюдать основные меры профилактики: социальную дистанцию и масочный режим в общественных местах».Также врачи проинформировали мэра, что после вакцинации у него, как и у других зарегистрированных на сайте Госуслуг и привитых жителей, в личном кабинете появится дневник наблюдения за состоянием здоровья. Эта информация будет доступна медработникам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗамгубернатора Кузбасса по вопросам образования привилась от коронавирусаЗаместитель губернатора Кузбасса по вопросам образования и науки Елена Пахомова привилась от коронавируса. Также она поделились своими первыми ощущениями после вакцинации. (подробности)