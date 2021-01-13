В Кузбассе годовалый мальчик выиграл, пожалуй, свой главный приз в лотерею - лекарство стоимостью 165 миллионов рублей. Благодаря ему малыш с диагнозом «спинально-мышечная атрофия» получил шанс на полноценную жизнь.Степа Бельков из города Мыски родился 18 января 2020 года. Уже в шесть месяцев ему поставили страшный диагноз - спинально-мышечная атрофия. Родители мальчика организовали сбор средств на лекарство для Степы - в данном случае нужен всего один укол, но стоит это очень дорого. Из необходимых 165 миллионов на дорогостоящий зарубежный препарат Zolgensma за пять месяцев удалось собрать чуть больше 12, когда вмешалась удача.- Компания-производитель проводит лотерею на эти уколы, один раз в две недели одному ребенку в мире везет. И в этот раз повезло нам, - цитирует РИА Новости Людмилу Белькову.Женщина пояснила, что, для того чтобы выздороветь, нужно всего одна инъекция препарата. Закупка и ввоз в Россию незарегистрированного лекарства могут занять от одного до четырех месяцев Сейчас семья находится в Москве, где маленькому Степе и будет сделан спасительный укол.