Власти Кузбасса сообщили о возможном повышении цен на бензин. Оптовые цены на топливо могут вырасти вслед за ценами на нефть.В министерстве промышленности и торговли Кузбасса прокомментировали информацию, которая появилась в СМИ и касалась повышения стоимость бензина. А также порекомендовали, как поступить в подобных случаях.-В настоящее время складывается тенденция к увеличению цен на бензин. Оптовые цены на топливо в России в январе могут вырасти вслед за ростом стоимости нефти, она выросла в начале 2021 года почти на 10 процентов, - сообщили в министерстве со ссылкой на данные одного из издательств.В ведомстве напомнили, что по действующим законам цены на нефтепродукты не подлежат госрегулированию, поэтому отраслевые компании могут сами устанавливать цены на топливо.В случае возникновения вопросов о росте цен на нефтепродукты можно обращаться в управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области: по адресу электронной почты to42@fas.gov.ru, телефону 8 (384-2) 36-42-28 либо по форме обратной связи на сайте управления.