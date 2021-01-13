Больше суток в Кузбассе идет операция по поиску 16-летней студентки одного из местных техникумов. 12 января девушка вышла из здания техникума и пропала.О поисках 16-летней жительницы Прокопьевска сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. На данный момент известно, что 12 января около 12.00 Анастасия Пономаренко ушла из техникума и пропала. В настоящее время ее местонахождение не установлено.Приметы пропавшей: на вид 16 лет, рост 158 сантиметров, волосы светло-русые, ниже плеч, глаза зеленые.Была одета: темный пуховик с капюшоном до колен, шапка вязанная темно-синяя, шарф синий, сапоги замшевые черные с замком, блузка светло-коричневая, кофта светло-бежевая, джинсы черные.Сотрудники полиции просят всех, кому известно местонахождение девушки, сообщить об этом в полицию на условиях анонимности.Сделать это можно по телефонам: 8-(3846)-61-48-80 либо «02» («102» с мобильного).