В Кузбассе по состоянию на утро 14 января умерли еще два пациента с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.- У женщины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке. У женщины 1987 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии нервной системы. Она проживала в Таштаголе, - сообщили подробности в штабе.Таким образом, общее число летальных исходов достигло 494.За прошедшие сутки заболели еще 112 жителей региона, общее число заразившихся с весны прошлого года составило 27 590 человек. 89 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 24 662 человека вылечились от коронавируса.Всего в регионе медицинскую помощь получают 2434 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1905 человек.