Суд отложил два судебных заседания по уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Они должны были состояться 13 января.Центральный районный суда города Кемерово уже в восьмой раз отложил рассмотрение уголовного дела в отношении владельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского. Напомним, что его обвиняют в даче крупной взятки бывшей начальнице Госстройнадзора Кузбасса Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и директору ООО «ИСК «Ресурс» Никите Чередниченко. Это, по версии следствия, позволило ему провести реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство и с нарушениями требований проектной документации.Также накануне должно было состояться слушание дела в отношении самой Танзилии Комковой, сотрудницы кузбасского Госстройнадзора Светланы Шенгерей, Эдуарда Комкова и директора ООО «ИСК «Ресурс» Никиты Чередниченко. Однако и оно было отложено, причиной названа неявка на заседание свидетелей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДва судебных процесса по делу о пожаре в «Зимней вишне» начались в КемеровеВ Центральном районном суде города Кемерово началось первое заседание по делу собственника ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. (подробности)Расследование уголовного дела в отношении гендиректора «Зимней вишни» завершеноЗавершено расследование уголовного дела в отношении Вячеслава Вишневского. Об этом сообщает Следственный комитет России. (подробности)Следком: уголовное дело совладельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского поступило в судСледком России сообщил, что уголовное дело в отношении совладельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского передано в суд. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере, что могло послужить одной из причин пожара в торгово-развлекательном центре. (подробности)Дело совладельца ТЦ «Зимняя вишня» передали в судГенеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского. (подробности)Собственнику торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому предъявили обвинение во взяткеСобственнику кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому предъявили обвинение в даче взятки. Фигуранта громкого уголовного дела экстрадировали в Россию из Польши на прошлой неделе. (подробности)