То крепкие морозы, то ласковое зимнее тепло, то метели, то солнце - такая погода ожидается в Кузбассе на этих выходных.Так, в ночь на пятницу, 15 января, температура воздуха опустится до -21… -26 градусов, а местами - и до -34. Всю ночь в Кузбассе будет идти снег, сохранится он и днем, но уже только местами. Порывы западного ветра могут достигать 13 метров в секунду. Днем воздух «прогреется» до -19… -24, а местами и до -13… -18 градусов.В ночь на субботу, 16 января, в отдельных районах столбики термометров опустятся до отметки в -32 градуса, однако на большинстве территорий региона ожидается -20… -25 градусов. Южный порывистый ветер принесет днем потепление до -5… -10, местами - до -15. И если вероятность осадков ночью будет небольшой, то уже днем кое-где пройдет снег.Следующая ночь, на воскресенье, 17 января, будет еще более теплой: синоптики прогнозируют -8… -13, местами - до 18 градусов мороза. Днем воздух прогреется до -1… -6, а в некоторых районах - до -11. Ветер сменит направление на юго-западное и усилится: при порывах его скорость может достигать 17 метров в секунду. Ожидаются снег и метели.Первый рабочий день следующей недели, 18 января, начнется с ночных температур в -10… -15 градусов. Днем ожидается -8… -13, снег и метели. Ветер чуть-чуть стихнет, и его порывы не превысят 15 метров в секунду.