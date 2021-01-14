В Управлении по защите населения и территории города Новокузнецка назвали все разрешенные для совершения крещенского обряда места.Как оказалось, в этом году в Новокузнецке можно будет окунуться в купели в трех местах. Возле каждой из них будут дежурить спасатели и медики, которые при необходимости окажут помощь, порядок же будут охранять сотрудники полиции.Окунуться в крещенскую купель можно будет в следующих местах:Река Кондома, парк культуры и отдыха «Водный» в Центральном районе. Здесь будут обустроены две купели. Время работы: с 18.00 18 января до 0.00 19 января.Река Томь, ТУ «Абагур». Время работы: с 12.00 18 января до 22.00 19 января.Карьеры Заводского района. Кафе «Усадьба» (бывшее кафе «Нептун»). Время работы: с 18.00 18 января до 0.00 19 января.- Пропуск к купелям будет предоставлен только принимающим обряд - в связи с пандемией, а сопровождающих лиц к купелям не допустят. Они могут находиться за периметром ограждений, - отметили в пресс-службе УЗНТ города Новокузнецка.Тем, кто собирается окунуться в студеную крещенскую воду, нужно взять с собой полотенце, сланцы, купальный костюм, можно прихватить термос с чаем.