Жители Кемерова пожаловались на то, что они замерзают на остановках. Об этом горожане сообщили на информационной платформе «Кузбасс Онлайн».В четверг, 14 января, кемеровчанка по имени Олеся пожаловалась на автобус № 8.«12 января на маршрут не вышли автобусы номер 8, которые должны были ехать в 17.44 и 18.12, - написала женщина. - 13 января на маршрут не вышел автобус номер 8, который должен был ехать в 17.44. Далее не знаю, так как уехала с пересадками. Решите проблему с транспортом, что за проблемы каждый день. Погода не позволяет стоять на остановке по часу».В этот же день другое обращение написала жительница города по имени Юлия.«Невозможно уехать, особенно в утренние часы, с проспекта Притомского. 83-го маршрутного такси безумно мало, а 8-я маршрутка практически всегда не ходит по расписанию или вообще отсутствует на маршруте, из-за чего постоянно опаздываем в школу и на работу».На данный момент обращения приняты в работу, однако официального ответа пока нет.