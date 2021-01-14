В Кузбассе машинист автокрана случайно уронил на 53-летнего мужчину металлическую балку. Пострадавший не выжил.Перед судом предстанет 29-летний машинист, по вине которого погиб рабочий. По версии следствия, в июле прошлого года обвиняемый, управляя автомобильным краном, раскладывал на строительном объекте металлические балки для дальнейшего монтажа изделий. Он не убедился, что в зоне перемещения груза отсутствуют люди, и стал перемещать металлическую конструкцию. При этом стропа, которая удерживала балку, оборвалась. В результате металлическое изделие придавило 53-летнего монтажника, который находился в опасной зоне и не успел отбежать.- Необходимо отметить, что обвиняемый решил использовать при подъеме груза текстильные стропы, зная, что при данном виде работ необходимо использовать металлические, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.Прибывшие на место происшествия медики могли лишь констатировать смерть мужчины. Обвиняемый в ходе следствия свою вину полностью признал. Сейчас материалы уголовного дела переданы на рассмотрение в суд.