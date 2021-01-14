32-летний житель Киселевска хотел помочь своей бабушке и лишил ее жизни. Ближайшие годы он проведет в тюрьме.Мужчина не раз слышал, как его 81-летняя бабушка говорит о нежелании жить. В июне 2020 года он заметил, как пожилая женщина обмотала вокруг шеи шарф и теперь пытается затянуть его руками. Это вызвало бурю эмоций у мужчины. Он разозлился на бабушку, несколько раз ударил ее. Женщина упала на кровать, а мужчина затянул на ее шее шарф.После этого он вызвал полицию и заявил, будто бабушка сама свела счеты с жизнью. Но следователи, осмотрев тело погибшей, пришли к выводу, что слишком многое говорит о том, что смерть была насильственной.- Следствию и сотрудникам полиции удалось собрать неопровержимые доказательства причастности мужчины к смерти потерпевшей. Задержанный вину признал в полном объеме. В рамках расследования уголовного дела мужчине проведена психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой установлено, что в момент совершения преступления он отдавал отчет своим действиям и каких-либо психических заболеваний не имеет, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.Приговором суда мужчине назначено наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.