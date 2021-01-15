Прививочная кампания от коронавируса вовсю идет в Кузбассе. Часть жителей региона уже поставили вторую прививку.Среди тех, кому поставлены уже оба компонента вакцины от COVID-19 оказалась врач-эпидемиолог Киселевской детской больницы Елена Будеркина. Тем, как она перенесла первую прививку и что чувствует, поставили вторую, она поделилась в инстаграме Министерства здравоохранения Кузбасса.Второй компонент уже введен сегодня. После первой прививки не было ни подъема температуры, ни слабости. Недомогания никакого я не почувствовала, - поделилась ощущениями Елена Будеркина.Врач также отметила, что сейчас коронавирус продолжает циркулировать в Кузбассе, поэтому не нужно медлить, и этой инфекцией по-прежнему заболевают люди разных возрастов. Причем течение болезни нередко очень тяжелое. Так что лучше обратиться в поликлинику и также поставить прививку от COVID-19.Напомним, по данным министерства здравоохранения, на 14 января вакцину от коронавируса получили 3436 кузбассовцев, из них 1671 человеку поставлены оба компонента. А вот пятерым жителям региона не удалось получить второй компонент вакцины.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРежим самоизоляции для людей старше 65 лет будут продлевать в КузбассеВо время брифинга, который прошел 14 января в Кузбассе, начальник эпиднадзора регионального Управления Роспотребнадзора Маргарита Новоселова рассказала о том, будет ли продлеваться самоизоляция для людей старше 65 лет. (подробности)Минздрав Кузбасса заявил об информационной войне против вакцинации от коронавирусаМинздрав Кузбасса заявил об информационной войне, которая ведется против вакцинации от коронавируса. Об этом было сказано в ходе брифинга по ситуации с заболеваемостью в регионе. (подробности)В Кузбассе из-за коронавируса умер 31 медработникВ Кузбассе с начала пандемии умер 31 медработник с коронавирусом. Об этом рассказали в региональном минздраве. (подробности)