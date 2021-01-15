Один из жителей Кузбасса обратился в больницу. В благодарность за помощь врачей мужчина ограбил аптечный киоск.49-летний житель Киселевска был нетрезв, когда обратился в городскую больницу. Врачи сделали все необходимое, чтобы облегчить состояние бедолаги. А тот рано утром проник в аптечный киоск, расположенный в больнице, и похитил там лекарства. Работники киоска вскоре обнаружили следы проникновения и нажали тревожную кнопку.по тревожному сигналу прибыли бойцы Росгвардии. Они осмотрели киоск, а потом и всю больницу. И вскоре обнаружили грабителя – к слову, уже имевшего судимости – на втором этаже больницы: он пытался спрятаться в одном из подсобных помещений медучреждения.- Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел, - сообщает Управление Росгвардии России по Кемервоской области.Также в ведомстве напомнили о том, что социально важные учреждения региона находятся под защитой силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.