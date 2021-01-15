В скором времени в кузбасских школах может появиться новый учебный предмет – история Кузбасса. Изучать историю будут с 5 по 11 классы.На встрече с представителями научного исторического сообщества Кузбасса губернатор Сергей Цивилев поднял вопрос о введении в учебные планы школ нового предмета – истории региона.- Наступивший год 300-летия Кузбасса — это период особенно кропотливой напряженной работы на благо региона. Представители исторического сообщества уже проделали огромную, очень важную работу по поиску и систематизации данных и документов, посвященных развитию территории с момента открытия здесь залежей угля. Необходимо, чтобы эти сведения были доступны всем жителям Кузбасса. Изучение истории родного края должно быть массовым, начинаться в школе и продолжаться на уровне высшего образования, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.Интерактивный учебник по истории Кузбасса будет готов уже к началу учебного года. Переходя по гиперссылкам, школьники смогут изучить материалы архивов, библиотек, театров, музеев Кузбасса и иные электронные ресурсы региона. В учебнике будет не только хронологическое описание основных событий истории области, но и карты, архивные документы, данные об известных жителях, а также методические материалы, квесты и игры.