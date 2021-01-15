Дополнительные средства выделят Кузбассу на переселение из аварийного жилья – об этом сообщает администрация региона.В 2021 году Кузбасс получит 2,5 миллиарда рублей. Эти средства предназначены для переселения жителей региона из аварийного жилья от Фонда ЖКХ. Еще 370 миллионов рублей регион добавит в рамках софинансирования.- Обеспечение кузбассовцев современным и комфортным жильем - одно из приоритетных направлений нашей работы. Финансирование в размере почти трех миллиардов рублей позволит до конца 2022 года переселить 3872 человек из 1686 домов и квартир, непригодных для проживания, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.Отметим, что сейчас по программе переселения расселяют дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. как сообщает министерство строительства Кузбасса, более двух миллиардов рублей из общего объема средств будет направлено на приобретение либо строительство 60 тысяч квадратных метров нового жилья в разных муниципалитетах. Оставшееся финансирование пойдет на выкуп аварийного жилья у собственников. На полученные деньги они смогут приобрести дом или квартиру.