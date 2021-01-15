В Кузбассе мужчина получил 150 тысяч рублей компенсации за упавшую на автомобиль ветку. В результате инцидента машина получила серьезные повреждения.Житель Новокузнецкого района оставил свой автомобиль припаркованным во дворе многоквартирного дома, но целым транспортное средство оставалось недолго – сверху на него упала ветка. В результате оказались поврежденными крыша, капот, крыло, левая и передняя стойки крыши, габаритная фара. Также на некоторых частях машины образовались трещины и царапины. Автомобилю потребовался дорогостоящий восстановительный ремонт.Возместить причиненный ущерб в размере 150 тысяч рублей Кузнецкий районный суд Новокузнецка обязал управляющую компанию. Судебные приставы ознакомили руководителя компании с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного взыскания. Однако в положенный срок задолженность погашена не была.-Судебным приставом было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а также постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области. - Задолженность была взыскана в полном объеме, исполнительский сбор оплачен.