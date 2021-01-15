К вакцинации против коронавируса на этой неделе присоединился мэр Прокопьевска Андрей Мамаев - он тоже сделал прививку от инфекции. Об этом градоначальник рассказал в соцсетях.«Вместе с коллегами сделали прививку от коронавируса вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), - написал Андрей Мамаев в своем Instagram. - Данной процедуре предшествовали медицинский осмотр и сдача анализа крови на наличие антител».Он напомнил, что двукомпонентная вакцина предназначена для граждан от 18 лет. Между прививками должен пройти 21 день. После иммунизации можно вести обычный образ жизни.Напомним, что ранее прививки поставили заместители губернатора Кузбасса Андрей Панов и Елена Пахомова, мэр Кемерова Илья Середюк и глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗамгубернатора Кузбасса по вопросам образования привилась от коронавирусаЗаместитель губернатора Кузбасса по вопросам образования и науки Елена Пахомова привилась от коронавируса. Также она поделилась своими первыми ощущениями после вакцинации. (подробности)Мэр Кемерова Илья Середюк сделал прививку от коронавирусаМэр Кемерова Илья Середюк сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал на своей официальной странице в соцсетях в среду, 13 января. (подробности)Мэр Новокузнецка сделал прививку от коронавирусаГлава Новокузнецка Сергей Кузнецов стал участником кампании вакцинации от коронавируса. На своей странице в соцсетях он пообещал рассказать о своем самочувствии после этого. (подробности)