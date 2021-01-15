В аварии на кузбасской трассе травмы получил 5-летний ребенок. Инцидент произошел 14 января в Новокузнецком районе.Как рассказали в областной Госавтоинспекции, около 14.10 на 29-м километре автодороги «Обход Новокузнецка» водитель автомобиля ЛАДА-212140 проигнорировал дорожный знак и выехал на перекресток неравнозначных дорог. При этом водитель не предоставил преимущество автомобилю Peugeot 206, двигавшемуся по главной дороге. В результате чего произошло столкновение.- В результате ДТП травмированы два человека: 40-летний водитель «Нивы», а также 5-летний пассажир Peugeot. По характеру травм им назначено амбулаторное лечение.В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, - сообщили подробности в ГИБДД Кузбасса. - По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.В ведомстве добавили, что в 2020 году из-за несоблюдения требований дорожных знаков произошло 16 аварий, в которых один человек погиб и 23 получили травмы различной степени тяжести.