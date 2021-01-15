В Кузбассе за минувшие сутки скончался еще один пациент с коронавирусом. Болезнь протекала на фоне сопутствующих заболеваний.-У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Он проживал в Кемерове, - рассказали в оперативном штабе региона.Также, по данным штаба, за минувшие сутки заболели 114 человек, общее число пациентов с коронавирусом в Кузбассе с начала весны прошлого года достигло 27 704 человек. Выздоровели 127 пациентов. Таким образом, в Кузбассе 24 789 человек вылечились от коронавируса.Всего в регионе медицинскую помощь получают 2420 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2040 человек.