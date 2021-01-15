В Кузбассе за прошедшие сутки еще у 114 жителей диагностирован коронавирус. Об этом утром 15 января сообщил оперативный штаб области.Таким образом, за все время пандемии заболели уже 27 704 человек. Выздоровели 127 пациентов. Таким образом, в Кузбассе 24 789 человек вылечились от коронавируса.К сожалению, выросла печальная статистика - скончался еще один пациент. У мужчины 1947 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой и эндокринной систем.Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 2420 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2040 человек.