На утро 15 января новые заболевшие коронавирусом выявлены в 20 городах и районах Кузбасса. Об этом сообщает оперативный штаб.- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 114 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 22, Кемерово - 19, Междуреченск - 16, Ленинск-Кузнецкий - шесть, Калтан, Мыски, Осинники и Юрга - по пять, Белово, Киселевск, Прокопьевск и Кемеровский муниципальный округ - по четыре, Новокузнецкий район и Топкинский муниципальный округ - по три, Анжеро-Судженск, Березовский, Беловский район - по два, Промышленновский и Тисульский муниципальные округа, Таштагольский район - по одному, - сообщили в штабе.Таким образом, общее число заболевших за все время достигло 27 704 человек. 127 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 24 789 человек вылечились от коронавируса. Один пациент за сутки скончался, общее число летальных случаев достигло 495.Медицинскую помощь в регионе получают 2420 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2040 человек.