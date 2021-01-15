В Кемерове в ночном ДТП травмы получила девушка. Авария произошла на проспекте Советском.Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, на проспекте Советском около 1.30 столкнулись два автомобиля. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Opel Corsa двигался по улице Красной со стороны Васильева и выехал на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги, не предоставив преимущества транспортному средству, двигавшемуся по главной. В результате чего он столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado. От удара обе машины отбросило на тротуар.- В результате ДТП травмирована 21-летняя пассажирка Opel. По характеру травм ей назначено амбулаторное лечение, - сообщили в ведомстве. - В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.