В Кузбассе утром в пятницу, 15 января, произошло землетрясение. Его зафиксировали сейсмостанции.По данным, предоставленным специалистами Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился в нескольких километрах от Краснобродского. А его координаты соответствуют 54.19 градуса широты и 86.38 градуса долготы. Произошел подземный толчок в 9.55 по местному времени.Магнитуда землетрясения составила 3,3. Отметим также, что сейсмическое событие носило техногенный характер.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДва землетрясения произошли в Кузбассе за ночьВ ночь на 12 января в Кузбассе произошло сразу два землетрясения. Причем оба случились в разных местах. (подробности)