Внимание прокуратуры Кузбасса привлекло бездействие нескольких управляющих компаний, которые в зимний период недобросовестно выполняли свою работу. В ходе проверки обнаружился ряд нарушений.В Новокузнецком районе прокуратура проверила, как обслуживающие организации содержат дворы зимой.- В ходе проверки установлено, что на придомовых территориях некоторых домов в поселке Чистогорском не выполнены минимальные перечни работ и услуг. Так, не очищены от снега отмостки (окна подвальных помещений), обнаружены снежные свесы, сосульки на крышах домов, что нарушает Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, - рассказали в надзорном ведомстве.Кроме того, обнаружены нарушения в работе аварийно-диспетчерских служб управляющих компаний, заявки жителей исполнялись несвоевременно, аудиозапись разговоров не производилась.Прокурор района внес представления директорам трех управляющих компаний. Также в отношении должностных лиц возбуждены административные дела. Они направлены для рассмотрения в новокузнецкий отдел Государственной жилищной инспекции.