Жителей Кемерова зовут посчитать городских уток. В областном центре пройдет всероссийская акция «Серая шейка».Как рассказали в пресс-службе администрации города, в выходные состоится традиционная всероссийская акция среднезимнего учета водоплавающих птиц «Серая шейка».В субботу, 16 января, всех желающих посчитать уток ждут в 14.00 у входа в парк «Антошка» со стороны проспекта Ленина. Также любители пернатых смогут пообщаться с представителями Кемеровского отделения Союза охраны птиц России и специалистами городских и областных природоохранных организаций.Поделиться результатами подсчета можно будет непосредственно во время акции, а заодно и подкормить пернатых обитателей местных вод. Для этого с собой нужно принести белый хлеб или крупу (лучше всего овес).Как рассказали организаторы, в рамках акции пройдет фотоконкурс «Утиное селфи». Фото с утками можно выкладывать в группе акции «Серая шейка-2021» в соцсетях ВК и Фейсбук.Также итоги подсчета уток можно отправить до 24 января в Кемеровское отделение Союза охраны птиц России на электронный адрес soprkuzbass@gmail.com либо в группу ведомства ВКонтакте.