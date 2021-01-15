Кузбасские ученые разработали магнитные сорбенты, которые помогут ликвидировать разливы нефти в экстремальных условиях, в том числе в Арктике.Как рассказали в пресс-службе вуза, основу сорбента составляет магнетитовое ядро, которое позволяет притягивать нефтяную пленку в водоемах и управлять ею для эффективной ликвидации разливов. В качестве сырья для производства сорбентов используются промышленные отходы.- Главные преимущества нашего нефтесорбента - магнитоуправляемость и плавучесть. После модификации физико-химическими методами и за счет введения добавок он будет обладать повышенной нефтеемкостью и высокой прочностью, - рассказала руководитель проекта, кандидат технических наук, доцент кафедры химической технологии твердого топлива КузГТУ Елена Ушакова.Сейчас исследователи изучают различные способы термообработки магнетитового ядра и пределы его термостойкости и прочности. По мнению Елены Ушаковой, такие магнитоуправляемые нефтесорбенты особенно будут востребованы для очистки водоемов от разливов нефти в самых неблагоприятных условиях.Разработка исследователей КузГТУ получила высокую награду специального конкурса научно-исследовательских работ международном форума «Безопасность и охрана труда».- Эксперты форума, специалисты по охране труда, проявили большой интерес к свойствам магнитоуправляемого нефтесорбента и отметили перспективы его применения в условиях Арктики, где нужны сорбенты со способностью эффективно работать при очень низких температурах, сильном ветре и подо льдом, - рассказали в КузГТУ.