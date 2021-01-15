Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на субботу, 16 января. В этот день в регионе резко потеплеет до -3 градусов.Ночью 16 января по области ожидается -19… -24 градуса, местами будет -27… -32. Днем воздух прогреется до -9… -14 градусов, по югу в отдельных районах будет -3… -8. Будет дуть юго-западный ветер: ночью со скоростью 2-7 метров в секунду с порывами до 12 метров, днем со скоростью 4-9 метров в секунду и порывами до 14 метров. Ожидается облачная с прояснениями погода, на некоторых территориях по северу пройдет небольшой снег, возможны метели. На дорогах из-за гололедицы следует соблюдать осторожность.В Кемерове ночью прогнозируется -22… -24 градуса, днем потеплеет до -10… -12. Порывы юго-западного ветра будет достигать 14 метров. Сутки пройдут преимущественно без осадков.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОт -1 до -34 градусов обещают синоптики на выходных в КузбассеТо крепкие морозы, то ласковое зимнее тепло, то метели, то солнце - такая погода ожидается в Кузбассе на этих выходных. (подробности)