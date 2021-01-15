Землетрясение в Кузбассе, которое произошло утром в пятницу, 15 января, было вызвано карьерным взрывом. Об этом свидетельствуют данные, полученные с сейсмостанций.По данным специалистов Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился в центре области, в нескольких километрах от Краснобродского. Согласно сводке, подземный толчок произошел в координатах: 54.19 градуса широты и 86.38 градуса долготы. Землетрясение зафиксировано в 9.55 по местному времени.Магнитуда землетрясения составила 3,3. Согласно сводке, оно носило характер quarry blast, иными словами, имело техногенный характер и было вызвано карьерным взрывом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУтром в Кузбассе произошло землетрясениеВ Кузбассе утром в пятницу, 15 января, произошло землетрясение. Его зафиксировали сейсмостанции. (подробности)