Воспитанник новокузнецкой хоккейной школы Кирилл Капризов принес победу клубу «Миннесота». Он забил свою дебютную шайбу в НХЛ.Нападающий российской хоккейной сборной Кирилл Капризов феерично дебютировав в НХЛ за свою новую команду «Миннесота Уайлд». В выездном матче против клуба «Лос-Анджелес Кингз» 23-летний хоккеист сделал две результативные передачи, а в овертайме забросил победную шайбу, выйдя один на один с голкипером. Итог встречи - 4:3.Примечательно, что Кирилл Капризов стал третьим игроком в истории НХЛ, забросившим дебютную шайбу в овертайме. Ранее таким же образом отличился Ник Нотт, выступавший за «Бруклин Американс» в сезоне 1941/42, а также игрок «Калгари Флэймз» Тим Суини, игравший в клубе в сезоне 1990/91.